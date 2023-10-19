شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Saw X تصل إلى 71 مليون دولار أمريكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Saw X إيرادات حول العالم وصلت إلى 71 مليون دولار أمريكي، وهو الجزء الجديد من سلسلة الرعب الشهيرة "Saw X".

تدور أحدث Saw X، حول جون كرامر، الذى يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، ولكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.

الفيلم من إخراج كيفين جيروترت، وﺗﺄﻟﻴﻒ جوش ستولبيرج، وبطولة مايكل بيتش، وتوبين بيل، وسينوف ماكودى لوند، وستيفن براند.

وتعود بداية سلسلة Saw إلى عام 2004، حيث أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع السلسلة مكائد الشرير، الذى يخلق سيناريوهات معقدة ومميتة لتعليم ضحاياه درسًا، وامتدت السلسلة إلى تسعة أفلام حتى الآن، بما فى ذلك فيلم 2021 Chris Rock starrer Spiral، فيما سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من أفلام الرعب.

حققت سلسلة Saw أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، وبلغ إجمالى الأرباح 102 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن.