ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي يكرّم سهير المرشدي وحنان مطاوع

ميرنا وليد - بيروت - قرر القيمون على ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي في دورته الخامسة، تكريم الممثلتين المصريتين سهير المرشدي وابنتها حنان مطاوع الى جانب اسماء اخرى مكرمة. الدورة التي تنعقد بين 21 و27 تشرين الاول / اكتوبر الجاري يترأسها مؤسس الملتقى المخرج عمرو قابيل وتضم في لجنتها الممثل طارق الدسوقي كما يشغل منصب مديرها الفني الممثل حسام داغر وعدد من المفكرين والمؤلفين.

يشكل الملتقى اول تجمع دولي من نوعه في مصر للمسرح الجامعي وكانت انطلقت اولى دوراته عام 2018 تحت رعاية رئيس جمهورية مصر السيد عبد الفتاح السيسي.

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