إليكم موقف رانيا محمود ياسين من تجسيد سيرة والدها على الشاشة

ميرنا وليد - بيروت - أعربت الممثلة المصرية رانيا محمود ياسين عن رفضها فكرة تجسيد سيرة والدها على الشاشة في عمل درامي وذلك خوفاً على مكانة الراحل الفنية، وقالت ياسين في حديث الى الوطن المصرية: «دوما الأعمال الفنية التي تقدم لشخصيات حقيقة تأتي بالسلب على مقدمها وأحيانا على الشخصية المقدمة، ولذلك أعفي أي فنان من تقديم سيرة والدي خاصة أنه كان له نبرة صوت خاصة لا يمكن القيام بها، وقدرات فنية مختلفة عن أي فنان آخر، ونحن أسرة لا تحبذ أن يقدم أحد سيرته الفنية».



يذكر ان المسرح القومي المصري تحت رعاية وزارة الثقافة كرم منذ ايام ذكرى الممثل الراحل محمود ياسين بحضور اسرته عبر عرض فيلم عن سيرته ومسيرته وتقديم درع للعائلة.