بالصورة - هايدي كلوم تتألق بفستان سترة باللون الأحمر

ميرنا وليد - بيروت - خطفت عارضة الازياء العالمية هايدي كلوم البالغة من العمر 51 عاماً القلوب بإطلالتها باللون الاحمر، حيث اعتمدت فستان بلايزر تميز بكمين طويلين، وبجيبيه على الجانبين، وبفتحة على صدره.

ونسقت كلوم مع الفستان حذاء أحمراً وحقيبة يد متناسقة، كما وضعت نظارات شمسية باطار احمر وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها.

سنة بعد سنة، ينتظر المعجبون بفارغ الصبر أزياء هايدي كلوم المبتكرة والمذهلة في كثير من الأحيان. وعندما سُئلت عن ما يمكن توقعه في عيد الهالوين 2023، ألمحت هايدي إلى ان هذا العام سوف تعتمد زياً خارجاً عن المألوف.

​​​​​​​

