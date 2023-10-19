شكرا لقرائتكم خبر عن "ما تيجى نشوف" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت حدوتة "ما تيجى نشوف" ضمن مسلسل " 55 مشكلة حب" نجاحا كبيرا عقب عرضها، حيث تصدرت قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة itwatch ، وهى من بطولة هنا شيحة وإسلام جمال وأحمد جمال سعيد ونبيل عيسى، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيرى.

"ما تيجى نشوف" هي ثانى حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" للمؤلف عمرو محمود ياسين، ومكونة من 10 حلقات وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، وورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

مسلسل "55 مشكلة حب" مأخوذة عن كتاب 55 مشكلة حب، للدكتور مصطفى محمود ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكايات كل حكاية من 10 حلقات تعرض على مدار أسبوعين على قناتى ON و ON دراما.