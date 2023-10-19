غادة عادل تستعد لـ”حالة خاصة”.. قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتعاون النجمة المصرية غادة عادل مع المنتج طارق الجنايني في مسلسل جديد يحمل اسم “حالة خاصة”، من المقرر عرضه على المنصات الرقمية قريباً، وينتمي لتصنيف الكوميديا الاجتماعية.

مسلسل “حالة خاصة” من إخراج عبد العزيز النجار، ويشارك في بطولته بجانب غادة عادل الفنان الكوميدي طه الدسوقي، ومن المقرر الإعلان عن باقي الأبطال خلال الأيام المقبلة.

في سياق آخر تنتظر غادة عادل عرض مسلسل “بطن الحوت“ الذي يشاركها البطولة فيه محمد فراج، وهو من تأليف وإخراج أحمد فوزي صالح، والعمل يشارك فيه أيضًا من باسم سمرة، وأسماء أبواليزيد، وهاجر السراج، وسماح أنور، وعبدالعزيز مخيون، وحسام الحسيني، وحسن أبو الروس، وآية عبدالرازق، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف منهم أمينة خليل، وغادة عادل، وبسمة، وتامر حبيب، وأحمد فهمي.

كما يُعرض غادة عادل يوم 27 أكتوبر الجاري فيلم “البطة الصفرا“ عبر المنصات الرقمية المشفرة، بعد رفعه من دور العرض السينمائي.

فيلم “البطة الصفراء“ من بطولة محمد عبد الرحمن وغادة عادل ومحمود حافظ وفرح الزاهد وإبرام سمير وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، وصلاح عبد الله، وسامي مغاوري، وعمرو رمزي، ويارا عزمي.

أحداث فيلم البطة الصفراء تدور في إطار كوميدي، حول دكتور جامعي منغلق على نفسه، لكنه يتورط بالسرقة والتعاون مع عصابة تسمى بـ“البطة الصفراء“، مما يجعله يقع في العديد من المغامرات والمفارقات الكوميدية.