جادا سميث عن مذكراتها Worthy: “جعلتني أقرب لويل سميث”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا تزال مذكرات جادا بينيكيت سميث Worthy، التي تقوم بالترويج لها حالياً تشغل بال الكثير من المطلعين على خصوصيات المشاهير وعلاقتهم فيما بينهم. وقد أصبح اسم الثلاثي ويل سميث، جادا بينيكيت سميث، وكريس روك، تحت الضوء والتركيز الإعلامي بعد التصريحات التي أدلت بها جادا سميث الأسبوع الماضي حول علاقتها بويل سميث كونهما زوجين لكنهما يعيشان حياة منفصلة، وكريس روك أيضاً- الذي رفض الزج باسمه في نزاعات جادا وويل- بعد أن ذكرته جادا بطلبه موعداً معها سابقاً، وحديثها عن صفع ويل سميث له في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2022.

وتستمر جادا بالإدلاء بمزيد من التصريحات- ترويجاً لـWothy- حيث قالت إن مذكراتها جعلتها أقرب لزوجها ويل سميث من أي وقتٍ مضى- كما أنها تتعهد بأن حبهما الغريب لبعضهما البعض هو المحطة الأخيرة.

عندما حلَّت جادا ضيفةً على مع هدى قطب في برنامج “Today” تساءلت المضيفة كيف أثَّرت كل هذه التصريحات على علاقتها بويل، فكان من المثير للدهشة أن “جادا” قالت إن الانفتاح بالطريقة التي فعلتها ساعدهما على الارتباط بشكل أكبر.

كما فاجأت جادا الجميع بتصريح جديد، فهي قالت إنه لن يكون هناك “حب” آخر سواء لنفسها أو لويل، قائلة إن علاقتهما هي نهاية كل شيء، فيما يتعلق بحياتهما الرومانسية. ولم توضح جادا ما تقصده. لكن ما أوضحته وأصرت عليه أنها وويل لن يتم الطلاق بينهما، وعلى الرغم من طريقتهما الغريبة والعراقيل في علاقتهما، إلا أنهما ما زالا يحبان بعضهما البعض.

وأوضحت جادا حول السؤال العالق في أذهان الكثيرين عن سبب استمرارها هي وويل في علاقتهما طوال هذه المدة، قالت إنهما يحتاجان إلى وقت لمعرفة ما كانا عليه بالضبط وما يريدانه، وأنهما ببساطة لم يكونا مستعدين للطلاق. والنقطة المهمة هي أن جادا راضية عن وصف ويل كشريك حياتها.

وفقاً لتقرير صادر عن Page Six، كشف الفائز بجائزة الأوسكار أن تصريحات جادا “أيقظته نوعاً ما، من العمى العاطفي على مر السنين”.

وفقاً لتقرير المنفذ، فقد تناول ويل سميث الآن ما كشفته زوجته المنفصلة جادا بينكيت سميث في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى صحيفة Newyork Times، قال فيها: “عندما تكون مع شخصٍ ما لأكثر من نصف حياتك، يحدث نوع من العمى العاطفي، ويمكنك بسهولة أن تفقد حساسيتك تجاه الفروق الدقيقة المخفية وجماله الرقيق”. وأضاف أيضاً أن ما تم الكشف عنه في المذكرات- نوعاً ما- “أيقظه” وأدرك أيضاً أنها أكثر مرونة وذكاء ورحمة مما كان يفهمه.