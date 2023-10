في السادسة من عمره.. ابن دريك على خطى والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً بعيد ميلاد ابنه أدونيس الذي أتم عامه السادس في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق النجم دريك أوّل أغنية خاصة للصبي بعنوان My Man Freestyle.

ويظهر الفيديو المصور للأغنية الجديدة التي هي من كتابة أدونيس أيضاً وتوزيع وإنتاج ليل إيسو، ابن دريك وأصدقائه الذي يشاركون لعبة كرة السلة، وكذلك يظهر النجم في الكليب إلى جانب ابنه بدور مدير أعماله في مشهد داخل مؤتمر صحفي.

ونشر النجم الكندي الفيديو على صفحته في موقع إنستغرام مرفقاً بتعليق كتب فيه: “عيد ميلاد سعيد ابني..أغنية “My Man Freestyle” انطلقت”.

وكان دريك قد أتاح لابنه المشاركة في أحدث ألبوم له بعنوان “For All the Dogs”، وتحديداً في أغنية بعنوان “Daylight”.

وأعلن مغني الراب مؤخراً أنه سيأخذ استراحة من مسيرته الموسيقية لأجلٍ غير مسمى، للتركيز على صحته الجسدية، وجاء ذلك بعد ساعات فقط من إصدار ألبومه الجديد For All The Dogs، حيث قال الفائز بجائزة غرامي إنه يعاني من مشاكل في المعدة منذ سنوات.

وقال في برنامجه الإذاعي: “ربما لن أصنع الموسيقى لفترة قصيرة، سأكون صادقاً”. هذا وقد تم تأجيل العديد من العروض القادمة بعد إعلانه. وأضاف مغني أغنية الراب Hotline Bling: “أحتاج إلى التركيز على صحتي أولاً وقبل كل شيء، وسأتحدث عن ذلك قريباً. ولكن كما تعلمون، أريد أن يتمتع الناس بصحة جيدة في الحياة، وأنا أعاني من أكثر المشاكل جنوناً منذ سنوات مع معدتي”.

كما قال في برنامجه SiriusXM، Table For One: “سأغلق باب الأستوديو لبعض الوقت. أنا لا أعرف حتى ما هو. ربما سنة أو شيء من هذا القبيل. ربما أطول قليلاً”.