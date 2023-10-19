غادة عبد الرازق أحدث النجوم المنضمين لسباق دراما رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعاقدت مؤخراً الفنانة غادة عبد الرازق، على عمل درامي جديد تخوض به موسم المسلسلات المصرية لرمضان 2024، مكون من 15 حلقة، من تأليف باهر دويدار وإنتاج منى قطب.

ومن المنتظر عقد اجتماع تحضيري لصناع العمل، للكشف عن بقية نجوم المسلسل وموعد بدء التصوير، علما وأن أغلب المسلسلات المصرية المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل، ستبدأ تصوير مشاهدها بداية من النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل، بينما تم تصوير مسلسل “نعمة الأفوكاتو” للنجمة مي عمر بالفعل، وجاري تصوير المسلسل الجديد للنجم كريم عبد العزيز.

وسبق أن كشفت غادة عبد الرازق سبب خضوعها لـ 6 جلسات تصوير مؤخراً ما بين مصر ولبنان، وقالت إنها تعمدت تقديم نفسها بأشكال مختلفة وجريئة، للتعبير عن شخصيتها التي تمزج ما بين الدلع وبنفس الوقت القوة، لترى الناس الوجه الحقيقي لي، بعد سيطرة الانطباع بأنني مجرد امرأة قوية بسبب أدواري في الأعمال الدرامية.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها مع ET بالعربي: في وقت بظهر فيه غادة القوية وأوقات غادة الدلوعة، ولازم الست يكون عندها دلع وتكون ذكية وقوية، وده ميمنعش رقتها وأنها تكون حنينة، ورومانسية كأم وزوجة.

وأضافت غادة: أنا وشي صغير ورفيع جدًا، ولما بسيب شعري بحس أنه بياكل ملامحي، ولكن لما شعري بيكون ملموم ببان كيوت وملامح وشي بتبان.

وعن عودتها لزمن الأبيض والأسود، أوضحت غادة عبد الرازق: لو كنت في زمن الأبيض والأسود كنت أحب أمثل أفلام نادية لطفي وسعاد حسني، وأحب أمثل مع رشدي أباظة وعمر الشريف وأحمد رمزي.