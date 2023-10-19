إليكم تفاصيل مشاركة منذر رياحنة في “55 مشكلة حب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتم الإعلان عن مشاركة الفنان الأردني منذر رياحنة ببطولة مسلسل “55 مشكلة حب” وذلك ضمن حكاية “روحي فيك”، ويواصل الفنان منذر رياحنة تصوير عدد من مشاهده في المسلسل خلال الفترة الحالية.

ويجسد الفنان منذر رياحنة خلال أحداث المسلسل شخصية إنسان يعاني من اضطرابات نفسية والتي تُسبب العديد من المشاكل، وتدور أحداث حكاية “روحي فيك” في إطار من التشويق والإثارة.

ويشارك في بطولة حكاية “روحي فيك” ضمن مسلسل “55 مشكلة حب” كل من عائشة بن أحمد، محمد كيلاني، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد كبير من الفنانين.

وتأتي حكاية “روحي فيك” من سيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج محمد لطفي، وتأتي حكاية “روحي فيك” هي الحكاية الثالثة من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” بعد أن تم عرض حكاية “ألفريدو” والتي جاءت من بطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسي، وإخراج عصام نصار، وحكاية “ما تيجي نشوف” من بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيري.

يُذكر أن الفنان منذر رياحنة كانت آخر أعماله الفنية هي مشاركته في بطولة فيلم “العميل صفر” أمام كل من الفنان أكرم حسني، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا وأيمن الشيوي والفيلم من تأليف وائل عبد الله ومن إخراج كريم العدل.

وكان قد تحدث الفنان منذر رياحنة في وقت سابق عن مشاركته في فيلم “العميل صفر” قائلًا بأنها مثلت له صعوبة كبيرة أن يُشارك بعمل كوميدي بعد النجاح الذي حققه في مسلسل “جعفر العمدة” حيث كان يؤدي دورًا مختلفًا وهو شخصية شريرة.