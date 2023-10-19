ابنة بريانكا شوبرا ونيك جوناس في الصفوف الأولى في حفل والدها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر النجم العالمي نيك جوناس عدة صور له ولعائلته على حسابه في موقع “إنستغرام” تظهر ابنته الصغيرة مالتي ماري مع والدتها النجمة بريانكا شوبرا وهما في الصفوف الأمامية لحفله.

وأرفق النجم المنشور بتعليق كتب فيه: “اصطحب عائلتك في يوم عمل”.

وتزوج نيك جوناس وبريانكا شوبرا في 1 من كانون الأول/ديسمبر 2018 بعد مواعدتهما لأشهر قليلة، وقد نالت علاقتهما نصيباً كبيراً من الانتقادات بسبب فارق السن بينهما؛ إذ إن النجمة الهندية تكبره بـ10 أعوام.

وللإعلان عن ولادة طفلتهما، شارك الزوجان النجمان بياناً في يناير من العام الماضي.

وجاء في البيان: “نحن سعداء للغاية لتأكيد أننا رحبنا بطفلة عن طريق أم بديلة. نطلب بكل احترام الخصوصية خلال هذا الوقت الخاص حيث نركز على عائلتنا. شكراً جزيلاً لكم”. لقد بلغت مالتي عامها الأول مؤخرًا. تعيش الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد في منزلهم الفخم في لوس أنجلوس.

حتى تلك اللحظة، شاركت بريانكا عدة لمحات عن الطفلة، ولكن وجهها دائماً كان مخفياً برمز تعبيري على شكل قلب.