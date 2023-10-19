عليا بهات تعيد ارتداء ساري زفافها في حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني 2023

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انضمت عليا بهات ورانبير كابور للعديد من الأسماء الكبيرة اللامعة لحضور حفل توزيع جوائز الفيلم الوطني 2023 في دلهي، حيث فازت نجمة بوليوود بجائزة أفضل ممثلة عن فيلم Gangubai Kathiawadi، مع كريتي سانون، التي فازت بها عن فيلم Mimi.

انتشرت صور الزوجين والعديد من مقاطع الفيديو من لحظة وصولهما لمطار كالينا على وسائل التواصل الإجتماعي، حيث تفاعل جمهور الزوجين، وبصفةٍ خاصة عليا بهات التي ظهرت بساري زفافها في هذه المناسبة الخاصة، ليكون شاهداً على لحظة فارقة أخرى في حياتها بعد زواجها.

وقد أكملت عليا إطلالتها بمجموعة تقليدية من الأكسسوارات تشمل قلادة من الذهب واللؤلؤ، وأقراط متطابقة، وخواتم من الألماس.

شاركت عليا بهات مجموعة من الصور لمناسبة الجائزة الوطنية من خلال حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، وكتبت في تعليقها على الصور: “صورة، لحظة، ذكرى مدى الحياة”، ثم رمز تعبيري للقلب.

في الصورة الأولى، يمكن رؤية عليا على المسرح وهي تتسلم جائزتها من دروبادي مورمو، رئيسة الهند. كما شاركت صوراً أخرى لها وهي ترتدي الساري الخاص بها. وفي إحدى الصور، يمكن رؤية عليا وهي تقف مع آلو أرجون وكريتي سانون. كما شاركت صورة سيلفي لطيفة مع زوجها رانبير كابور.

Gangubai Kathiawadi هو فيلم دراما سيرة ذاتية لعام 2022 من إخراج سانجاي ليلا بهنسالي وإنتاج بهنسالي وغيانتيلال جادا. إلى جانب عليا بهات في الدور الأساسي، يشاركها البطولة شانتانو ماهيشواري، فيجاي راز، إنديرا تيواري، سيما باهوا، جيم ساربه وأجاي ديفجن.

الفيلم مأخوذ عن كتاب Mafia Queens of Mumbai، ويرسم ظهور فتاة بسيطة تم خداعها وبيعها. مع عدم وجود خيار سوى تبني طرق القدر، أصبحت “غانغو” التي تقوم بتجسيدها عليا بهات صوت المكبوتات وتجعل مهمتها محاولة إضفاء الشرعية على مهنة ملوثة تعود إلى العصور القديمة، فتصبح مُدافعة عن حقوق المرأة والمساواة.