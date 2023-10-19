كريس جينر غاضبة.. علمت بحمل ابنتها كورتني كارداشيان من الإعلام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علمت نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر بحمل ابنتها الكبرى كورتني كارداشيان عبْر وسائل الإعلام التي تناقلت الخبر.

وظهرت كلوي وهي في حلقة جديدة من برنامج تليفزيون الواقع الخاص بالعائلة، وهي تتحدث كيف أن والدتها لم تشعر بالسعادة؛ بل بالغضب، عندما سمعت بخبر حمل ابنتها من وسائل الإعلام.

وعقّبت كريس على الحديث قائلة: لقد شعرت بأنني ضحية لمقلب.

بعد مرور عام على حفل زفافهما الأيقوني المكوّن من ثلاثة مراسم والعديد من المحاولات لإنجاب طفل معاً، كشفت كورتني عن الأخبار المثيرة خلال حفل ترافيس في لوس أنجلوس؛ حيث رفعت لافتة كتبت عليها: “ترافيس، أنا حامل”.

ومن الواضح أن باركر اكتشف الأخبار في نفس الوقت مع الجمهور، بالنظر إذاً للتعبير المفاجئ للعازف عند رؤية اللافتة.. كان واضحاً عليه علامات الاندهاش؛ حيث نزل من على المسرح لمشاركة بعض اللحظات الرومانسية والمفرحة مع زوجته.

في منشور لها مؤخراً على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، كشفت نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان عن تعرُّضها لعارض صحي مفاجئ، أجبرها على دخول المستشفى والخضوع لعملية جراحية من أجل إنقاذ جنينها.

ونشرت كورتني صورة تُظهر يدها ممسكة بيد زوجها النجم الشهير ترافيس باركر داخل المستشفى، وأرفقتها بتعليق كتبت فيه: “سأكون ممتنة إلى الأبد لأطبائي الرائعين على إنقاذ حياة طفلنا.. وأنا ممتنة إلى الأبد لزوجي الذي أسرع للوقوف إلى جانبي، وترك جولته الموسيقية ليكون معي في المستشفى ورعايتي بعد ذلك، إنه سندي.. ولأمي، شكراً لكِ على الوقوف إلى جانبي في هذه المرحلة”.

وتابعت: “كامرأة قد مرّت بثلاث حالات حمل سهلة في الماضي، لم أكن مستعدة للخوف من الاندفاع إلى إجراء جراحة جنينية عاجلة.. لا أعتقد أن أيّ شخص لم يمر بموقف مماثل، يمكنه أن يفهم ويقدّر ذلك الشعور بالخوف.. لديّ تفهُّم واحترام جديد تماماً للأمهات اللواتي اضطررن للكفاح من أجل أطفالهن أثناء فترة الحمل”.

وختمت منشورها بالقول: “الحمد لله.. خرجت من المستشفى وأنا حامل بطفلي في داخلي بأمان.. كانت أعظم نعمة”.