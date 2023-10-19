“يروّج للماسونية”.. هجوم حاد على محمد رمضان بسبب ملابسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعرّض الفنان محمد رمضان، خلال الساعات الماضية لسيل من الانتقادات اللاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ظهوره في صور نشرها عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” مرتدياً جاكيت مطبوعاً على ظهره رمز الماسونية، أي شكل العين داخل مثلث، وذلك من كواليس مقابلته مع المغنية النيجيرية Yemi Alade، بعد تعاونهما أخيراً في حفل قرعة كأس أمم أفريقيا.

وعلّق الجمهور على صور رمضان قائلين: “الترويج للماسونية بشكل غبي، أنت إنسان ما بتستحي على حالك… ألغوا متابعة من عنده… أطفال غزة عم تموت يا عيب الشوم عليك”.

وقال آخرون: “يعني بارز شعار الماسونية بشكل واضح، شو بدك نحكيلك إنك ماسووني، لا إله إلا الله، الله يهديك، إذا كل واحد انشهر بدو يطغى هيك وينسى تعاليم دينه الإسلامي، جعله لا حدا انشهر، إن شاء الله بترجع لربك، أفضلك الدنيا فانية وتحيا فلسطين… وأنفلو”.

يُذكر أنه تم ترشيح محمد رمضان للمشاركة في الأغنية الرسمية لبطولة أمم أفريقيا لعام 2023، وتحديداً غناء المقطع العربي من الأغنية، المقرر أن تبدأ فعالياتها في كانون الثاني (يناير) 2024 في ساحل العاج.