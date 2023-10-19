خاص بالفيديو - فاديا طنب الحاج : لذلك ترددت قبل مشاركة إبنتي في "ذا فويس".. "وما بعرف ليش عنا عقدة العالمية "

ميرنا وليد - بيروت - حلت الفنانة اللبنانية فاديا طنب الحاج ضيفة على رئيسة تحرير موقع الخليج 365 الاعلامية هلا المر في برنامج نجوم الفن.



اشارت فاديا انها تفتخر بالاعمال لاتي قدمتها لانها صُنعت لتبقى وللاستمرارية وليس لتكون تجارية تعرض في الاذاعات فقط مشيرة الى ان الاعمال التي قدمتها مع الاخوين رحباني تدخل ضمن "السهل الممتنع" وتحدثت عن اختياراتها المختلفة في مجال الفن. وتحدث عن تعاونها مع المؤلف الموسيقي غبريال يارد وكتابته قطعة موسيقية لصوتها.

تحدثت عن طفولتها وذكرياتها الجميلة وتأثير ذلك على تربيتها اولادها. وتحدثت عن اشتراك ابنتها يمان في برنامج ذا فويس وترددت فاديا في السماح لها بالقيام بهذه الخطوة لكنها تفاجأت ايجابيا كما تحدثت عن اصدار يمان اغنيتها الاولى.

واشارت انها تتعلم الكثير من اولادها من ناحية الثقافة في الفن الاجنبي وتحدثت عن دراستها وممارستها مهنة الغناء في الخارج مما اعطاها المصداقية.

اختارت فاديا طنب نجمات موهوبات لم يأخذن حقهن مثل الفنانة غادة شبير واشارت الى ان الفنانة سمية بعلبكية تستحق الموريكس دور.

وعلق على تصريح ميريام فارس حول وصولها الى العالمية: "ما بعرف ليش عنا عقدة العالمية" مشيرة الى انها احيت أكثر من 500 حفلة في الخارج لكنها لا تقول عن نفسها "عالمية" لكن الفرصة التي حصلت عليها ميريام وضعتها في مكان آخر.