بالصور - للمرة الأولى طليقة أحمد سعد تكشف عن ملامح وجه إبنتهما

ميرنا وليد - بيروت - بعد إنجابها بثلاثة أشهر، قررت مصممة الأزياء لامصرية، طليقة الفنان أحمد سعد، علياء بسيوني بكشف عن ملامح وجه إبنتها الصغيرة، وذلك من خلال نشر صور لها معها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.



وأطلت الطفلة، والتي تدعى مريم، في الصور بحالة صحية جيدة، وتحملها والدتها التي تألقت بفستان أبيض.

كما وشاقت مصممة الأزياء صورة أخرى بصحبة إبنتها الكبرى، التي تدعى علياء سعد"، وكتبت: "مع لولا".

ونالت الصور الكثير من التعليقات وتفاعل واسع من قبل المتابعين، الذين أشاروا إلى الملامح المتشابهة بينها وبين والدها الفنان أحمد سعد.