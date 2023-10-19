ميرنا وليد - بيروت - تحظى خبيرة التجميل فاتن لخبيزي بنسب متابعة عالية على مواقع التواصل الإجتماعي في العالم العربي، اذ استطاعت ان ترسّخ اسمها في هذا المجال وأن تكون حريصة على جودة ما تقدمه من منتوجات للجمهور، اذ لديها الإصرار والجهد والتنسيق، الذين جعلوها دائما في الصفوف الأولى.
موقع "الفن" التقى بـ خبيرة التجميل فاتن لخبيزي في بيروت، وأجرينا معها لقاء شيّق تحدثنا فيه عن الكثير من المواضيع، منها وجودها في لبنان، وسبب إقامتها في تايلاند، وردّها على تشبيهها بالممثلة هند صبري ورسالتها لـ هيفا ماجيك.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- فاتن لخبيزي ترد على تشبيهها بـ هند صبري وهذه رسالتها لـ هيفا ماجيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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