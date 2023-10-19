بالصورة - بيلي إيليش تستعرض وشمها الجديد

ميرنا وليد - بيروت - أصبحت مجموعة وشم الفنانة الأميركية بيلي إيليش أكبر بكثير عندما كشفت مؤخرًا عن تصميم ضخم تم رسمه على طول عمودها الفقري.



أضافت مغنية "Bad Guy" مؤخرًا إلى مجموعتها الفنية للجسم، وكشفت عن تصميم خط ضخم على رقبتها وظهرها.

وفي إحدى الصور التي تمت مشاركتها على صفحتها الخاصة، أظهرت بايلي الوشم مع ما يبدو أنه حبيبات خشبية معقدة محفورة على طول عمودها الفقري. وأظهرت صورة أخرى الوشم وهو يطل من تحت قميصها العلوي بينما كانت تحتضن كلبها القرش على الأريكة.

وتنضم وشمها الجديد إلى العديد من الكلمات الأخرى، بما في ذلك كلمة "إيليش" التي وضعتها على صدرها في اليوم التالي لاكتساحها جوائز جرامي لعام 2020 بفوزها بجائزة سجل العام، وألبوم العام، وأغنية العام، وأفضل فنان جديد. لديها أيضًا تنين كبير على فخذها الأيمن العلوي - والذي ظهرت لأول مرة على غلاف مجلة فوغ البريطانية لعام 2021 - ووشم الجنيات على يدها اليسرى. قالت لمجلة فانيتي فير في عام 2021: "أنا أحب الوشم. لا، لن أكون موشومة بالكامل، لكن لدي بعض الأفكار الإضافية. الآن، أشعر بالرضا التام. أشعر وكأنني في منطقة جيدة مع هم."