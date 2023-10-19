"التربية بالحب " ندوة أون لاين في مكتبة مصر الجديدة للطفل

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل ندوة بعنوان " التربية بالحب " ، اون لاين في الساعة الثانية من ظهرغدا الجمعة ، الندوة موجه لاولياء الامور ، وتهدف الى تزويد الآباء بأدوات واستراتيجيات لتربية أبنائهم بالحب والحزم معا، لتقوية علاقتهم بأطفالهم والأستمتاع بأكبر وقت ممكن أثناء التربية .

يقول الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المكتبة دائما ما يكون صوب اعيننا الاطفال والنشء حرصين على ان نقدم لهم كل مايخص حياتهم الصحية سواء الجسدية اوالنفسية ، مما نجعل منهم في المستقبل رجال اصحاء اسوياء صالحين لحمل رايات التقدم والتنمية .

مشيرا الى ان الندوة تحاضر فيها الدكتورة ايمان ممتاز، اخصائى العلاقات الاسرية وتتناول موضوع التربية بالحب كعامل اساسى لتربية الاطفال فالطفل يحتاج إلى شخص يحبه من دون شروط، يحمّسه ويشجعه ويمنحه القوة، ، الحب هو أحد أهم الاحتياجات النفسية التي يحتاج إليها الطفل.

لافتا الى ان الندوة يدور محاورها حول عدد من العناصر في مقدمتها كيف تكون التربية بالحب المقترنة بالشده والحزم ؟ ، ماهى ادوات التربية الايجابية ؟ ، كيف تربى طفلا متميزا ؟ ، هل يشعر الطفل بالحب ؟.