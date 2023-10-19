أعلنت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، دعمها الكامل للقضية الفلسطينية، على خلفية الأحداث الجارية في قطاع غزة المحتل والذي يتعرض للقصف والتدمير خلال الفترة الراهنة. شاركت فاطمة الصفي مقطع فيديو، عبر حسابها الموثق على تطبيق إنستغرام، أيدت فيه القضية الفلسطينية بشكل صريح، مؤكدة أنها لا تعترف بالكيان الصهيوني.

وقالت فاطمة الصفي خلال الفيديو القصير الذي نشرته على إنستغرام، على خطى عدد من النشطاء الذين شاركوا في نفس الحملة: “أنا فاطمة محمد الصفي، أدعم القضية الفلسطينية ولا أعترف بدولة إسرائيل”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فاطمة الصفي تعلن دعمها للقضية الفلسطينية بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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