من هي الفنانة دلال أبو آمنة التي اعتقلتها قوات الإحتلال الإسرائيلي بسبب منشور ؟

تصدرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتقالها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين الماضي.

دلال أبو آمنة، وُلدت عام 1983 في مدينة الناصرة في شمال فلسطين. إنها مغنية ومنتجة وباحثة في علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب. بدأت موهبة الغناء تظهر فيها منذ صغرها، حيث بدأت في الغناء عندما كانت في الرابعة من عمرها.

وهي متزوجة من الشاعر والمنتج الفلسطيني عنان العباسي. حققت دلال شهرة واسعة عندما فازت بجائزة مسابقة “أميرة الربيع” عام 1987 عن أغنية “مريم مريمتي”. وقدمت العديد من أغاني التراث الفلسطيني وأصدرت ثلاثة ألبومات هي “ياستي” و”عن بلادي” و”نور”. من أشهر أغانيها “ووالله ما طلعت شمس” و”احنا فلسطينية” و”دلعونا الزيتون” و”يا بلادي الأغلى”.

قدمت دلال أبو آمنة أغانيها في العديد من المهرجانات العربية والعالمية، بما في ذلك مهرجان القلعة للموسيقى والغناء ومهرجان الموسيقى العربية ومهرجان جرش ومهرجان ليالي بيروت.

تم اعتقال دلال أبو آمنة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بسبب تدوينتها “لا غالب إلا الله” التي نشرتها على حسابها في منصة إكس، وذلك تعبيرًا عن تضامنها مع أهل غزة خلال أحداث طوفان الأقصى. تم تمديد اعتقالها في محكمة الاحتلال بالناصرة، وأثارت هذه القضية ردود فعل واسعة على بعض الصفحات العبرية التي نشرت صورها وأخبار اعتقالها.

تأتي هذه الأحداث في إطار الاشتباكات الأخيرة بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، حيث شنت قوات الاحتلال هجمات عنيفة على الشعب الفلسطيني فيما يعرف بـ”طوفان الأقصى”، وأسفرت عن سقوط عددعدد كبير من الضحايا، بما في ذلك الأطفال والنساء. تستمر المقاومة الفلسطينية في الرد على هذه الانتهاكات وتحركات الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر: المصري اليوم.

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