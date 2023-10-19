فيديو.. مجدي الهواري يعتدي على عامل مطعم بسبب خلاف على قيمة الفاتورة

في واقعة أثارت الجدل، اعتدى المخرج المصري مجدي الهواري وأولاده الخمسة على أحد العاملين داخل مطعم في منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بسبب الخلاف على قيمة الفاتورة.

وبحسب مقطع فيديو متداول، ظهر مجدي الهواري وأولاده وهم يوجهون عدة لكمات للعامل، وسط تجمع عدد من الأشخاص لمحاولة فض الاشتباك.

وبدأت الواقعة عندما طلب مجدي الهواري فاتورة الحساب والتي بلغت قيمتها 4600 جنيه، وحاول تخفيضها 50%، إلا أن إدارة المطعم رفضت طلبه.

وقررت إدارة المطعم تخفيض قيمة الفاتورة لتصبح 3 آلاف و600 جنيه، إلا أن المخرج رفضها أيضًا، ووقعت مشادة كلامية بينه وبين العامل، تطورت لمشاجرة بالأيدي واللكمات.

وعلى إثر ذلك، حرر المطعم محضرًا رسميًا ضد مجدي الهواري، بسبب حصوله على الفاتورة بعد تخفيضها 1000 جنيه وعدم دفع قيمتها، بخلاف الاعتداء على العامل.

من جانبه، طلب محامي مجدي الهواري من إدارة المطعم سداد قيمة الفاتورة، والتنازل عن المحضر.

المصدر: القاهرة 24.