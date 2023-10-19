شاهد العنود اليوسف تكشف ردة فعل زوجها عندما شاهد مقاطع رقص زهور سعود

شاركت مشهورة سناب شات “العنود اليوسف” تفاصيل ردة فعل زوجها عندما شاهد مقاطع رقص صديقتها زهور سعود.

وفي مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، أفادت اليوسف بأن زوجها يعبر عن قلقه واهتمامه عندما يشاهد تلك المشاهد، حيث يقول لها: “نسأل الله الحفاظ والستر عليك”، وأشارت إلى أنها لا تغضب من تعليقه هذا.

وأضافت العنود اليوسف قائلة: “زوجي عندما يشاهد ذلك، يعبر عن تمنياته الصادقة بالخير والحماية، ويتمنى لي كل التوفيق والنجاح في الحياة، ونتمنى أن يرشدها الله ويعيدها على الطريق الصواب”.

وأثارت زهور سعود جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة بعد أن قامت بتقديم رقصة مثيرة على أنغام إحدى الأغاني الشعبية.

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