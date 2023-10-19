أحمد الشقيري يغلق خاصية التعليقات بسبب حملة هجوم واسعة

تعرض الإعلامي أحمد الشقيري، لحملة هجوم واسعة، أمس الأربعاء، بسبب ما اعتبره البعض بأنه غير متضامن مع القضية الفلسطينية.

وكانت البداية مع تفاعل المتابعين مع صورة نشرها الشقيري، على حسابه الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، خلال اليوم الوطني السعودي، وعلق قائلاً: “كل عام وانتم بخير وتحسين مستمر سنة بعد سنة بإذن الله”.

ورغم أن المنشور كان قديماً، إلا أن ذلك لم يمنع من الهجوم على الشقيري، الذي اضطر لغلق خاصية التعليقات على المنشور.

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الشقيري متجاهل القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد العسكري بين إسرائيل وحركة حماس، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين.

وفي المقابل، دافع البعض عن الشقيري، وقالوا إنه لا يستحق الهجوم، وأن المنشور قديم ولا علاقة له بالأحداث الجارية.

المصدر: موقع مشاهير.