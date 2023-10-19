الشيخة مهرة تعلن عن حملها بهذه الطريقة

أعلنت الشيخة مهرة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ابنة حاكم دبي، عن حملها، وذلك في صورة نشرتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام.

وشاركت الشيخة مهرة صورة من أشعة الموجات الصوتية عبر خاصية “الاستوري”.

يُذكر أن الشيخة مهرة احتفلت بزفافها على الشيخ مانع بن محمد بن راشد بن مانع آل مكتوم في يونيو الماضي، وقد أُقيم الزفاف في قاعة سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، وحظي باهتمام إعلامي واسع.

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