شكرا لقرائتكم خبر عن 111 مليون دولار عالميا لفيلم A Haunting In Venice والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم A Haunting In Venice إيرادات وصلت إلى 111 مليونا و413 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه يوم 15 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و43 دقيقة.

وانقسمت إيرادات فيلم A Haunting In Venice بين 39 مليونا و423 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و71 مليونا و990 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

فيلم A Haunting In Venice بطولة كينيث براناه، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما لايرد، كيلي ريلي، كايلي ألين، تينا فاي، أمير المصري ويدور حول جريمة قتل غامضة، حينما حضر هيركل بوارو المتقاعد من مهنته منذ سنوات، ويقيم في فينيسيا، جلسة تحضير أرواح تسفرعن مقتل أحد الحاضرين، وينطلق في رحلة كشف اللغز كعادته.

وكانت قد بدأت دور العرض في مصر والدول العربية في عرض الفيلم الأمريكي البريطاني A Haunting In Venice والذي ظهر به النجم أمير المصري كضيف شرف، A Haunting In Venice يعد استكمالا لسلسلة أفلام المحقق هيركل بوارو، عن قصة لأجاثا كريستي، ويقوم فيه أميرالمصري بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي داخل عائلته.