إسم باسم يوسف يتصدر التريند ومقابلته من الأسرع إنتشاراً.. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بتعليقه على الأحداث الفلسطينية، وذلك خلال حلوله ضيفاً على برنامج المذيع البريطاني بيرس مورغان.



وأعرب يوسف عن دعمه وتضامنه مع الضحايا في فلسطين.

وبعد عرض الحلقة التي تراوح وقتها ما بين 30 و35 دقيقة، وبأقل من 24 ساعة، حصدت 11 مليون مشاهدة على صفحة بيرس الرسمية.

يذكر أنه تمت مشاركة مقتطفات من الحلقة، من قبل عدد كبير من الناس على جميع مواقع التواصل، ورقم "11 مليون مشاهدة"، هو فقط عدد المشاهدات على صفحة بيرس، في حين هناك ملايين المشاهدين الذين شاهدوا الحلقة عبر شاشات التلفزة.