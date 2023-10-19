بالصور- محادثة بين كانيي ويست وإيلون ماسك والموضوع كيم كارداشيان.. وهذا ما كشفه ويست عن أمراضه العقلية

ميرنا وليد - بيروت - طلب النجم العالمي كانيي ويست من صديقه لان كونور أن ينشر له محادثة جرت بينه وبين رجل الأعمال العالمي إيلون ماسك عبر حسابه على مواقع التواصل الإجتماعي، يروي فيها كانيي لـ ماسك عن حالته النفسية وأمراضه العقلية، كما تحدث معه عن زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان التي تمنعه من رؤية أولاده.



وقال ويست لـ إيلون: "متى سنتحدث، أنت لا تدين لي بشيء. لن تضطر إلى التحدث معي مرة أخرى أبدًا ولكن إذا تحدثنا، يجب أن تتغير طبيعة العلاقة، أنا لست ثنائي القطب، لدي علامات التوحد من حادث السيارة الذي تعرضت له (2002)".

كما وطلب كانيي من ماسك أن يدعمه ضد زوجته السابقة في العلن وأن يساعده كي يرى أولاده.



