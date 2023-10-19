كريم العدل يشن هجوماً على محمد صلاح

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن خرج لاعب كرة القدم محمد صلاح عن صمته، وتحدث عن كل ما جرى في فلسطين، شن المخرج كريم العدل هجوماً على صلاح، منتقداً كلمته وقال: "لازم تبقى فاهم أن احنا لما كنا بنقول لك اطلع اتكلم مكناش عايزينك تتكلم علشان تقول لهم أنك تدين وتشجب ماكناش عايزين تقولهم أنه صعبان عليك الأطفال ومكناش عايزينك تتكلم علشان تريحنا وخلاص".



وتابع: "احنا كنا عايزينك تقول بالفم المليان أنا بدعم الشعب الفلسطيني ضد دولة الاحتلال قاتلة الأطفال تقول أن في ابادة جماعية بتحصل لشعب فلسطين تقول أن قطع المياة والكهرباء والاكل وكل اللي بيحصل دة جرايم حرب كنا عايزينك تتكلم وانت ماسك علم فلسطين".

وأضاف: " اقولك بلاش كل دة كان كل طموحنا أنك تحط علم فلسطين في profile picture على كل وسائل التواصل الاجتماعي علشان يشوفوها ال60 مليون فلوراللي عندك زي عمرو دياب مثلا ما هو مطلعش اتكلم ولا كتب حاجة بس حاطط علم فلسطين منور على حساباته على السوشيال ميديا".

​​​​​​​وإختتم حديثه قائلاً: "وعموما شكر الله سعيكم يا سيدي ومتقولش حاجة تاني بقى".