تراي سونغز يخدر إمرأتين وهذا ما أجبرهما على فعله

ميرنا وليد - بيروت - تم رفع دعوى قضائية ضد الفنان تراي سونغز من قبل امرأتين زعمتا أنه أغمي عليهما في حفلته المنزلية فقط لتستيقظا وهو يجبرهما على ممارسة الجنس بدون رضاهما.



ووفقًا لدعوى قضائية جديدة، تتهم النساء تراي بالاعتداء الجنسي والضرب في حادثة مزعومة وقعت عام 2015 في منزله بمنطقة لوس أنجلوس.

وفي المستندات، تقول النساء أنهن التقين بتراي لأول مرة في يونيو 2015 عندما ذهبن إلى حفلته الموسيقية وتلقين دعوة لحضور حفلة لاحقة كان يستضيفها. ويقولون إن التفاعلات اللاحقة أدت إلى دعوتهم إلى منزله في آب/أغسطس لحضور حفل عيد ميلاده.

وتدعبان أنهما أخذا سيارة أوبر إلى منزل تراي وأجبرن على إعطاء كلمة مرور وتسليم الهواتف للحصول على الدخول. ويقولان إن معظمهم من النساء في الداخل وعدد قليل من الرجال، وتم الضغط على السيدات لشرب الكحول من زجاجات غير مغلقة.

وتقول النساء في الدعوى إنهما شعرا فجأة بحالة سكر شديدة، على الرغم من شربا ما شعرن بأنه كمية متواضعة ويعتقدان أنهما تم تخديرهما.

ويزعما أنهما جلسا على الأريكة بجوار حمام السباحة وذلك عندما انقض تراي وقادهما إلى غرفة نوم في الطابق العلوي حيث أغمي عليهما وهما يرتدان ملابسهما.

وفي صباح اليوم التالي، يقولا إنهما استيقظا عاريات... مع تراي عارٍ يفرض نفسه عليهن.

وقال محامي تراي: "هذا مثال آخر على الادعاءات التي يرجع تاريخها إلى ما يقرب من عقد من الزمن والتي تم إعادة توجيهها للاستفادة من النظرة الخلفية الجديدة المشكوك فيها دستوريًا في كاليفورنيا. ونحن نتطلع إلى تبرئة تري بشأن الأسس الموضوعية في المحكمة".