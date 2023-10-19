القومي للترجمة يكرم الفائزين في مسابقة كشاف المترجمين الأحد

ياسر رشاد - القاهرة - أطلق النسخة التاسعة من كشاف المترجمين

الخميس 19/أكتوبر/2023 - 12:06 م 10/19/2023 12:06:09 PM

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الأستاذة الدكتورة كرمة سامي، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة كشاف المترجمين وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر بقاعة طه حسين بمقر المركز القومي للترجمة.حيث يكرم المركز الفائزين في نسخ كشاف المترجمين : النسخة الثانية (أفريقيا)،

النسخة الثالثة (الإسكندرية )، النسخة الرابعة (القليوبية) والنسخة الخامسة (مئوية لطيفة الزيات).



وتقدم الدكتورة لبنى عبد التواب يوسف محاضرة للفائزين بعنوان "الترجمة وإنتاج المعرفة" ضمن فعاليات هذا اليوم.

واستكمالاً لمبادرة المركز القومي للترجمة للاحتفاء بمبدعي جمهورية مصر العربية وكتابها عبر طرح نصوص من إبداعاتهم للترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى وبمناسبة الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الغربية والذي يوافق 7 أكتوبرمن كل عام.

وأعلن المركز القومي للترجمة عن مسابقة لترجمة قصة قصيرة تحت عنوان "قمع الهوى" للأديب جار النبي الحلو.

وعن كيفية المشاركة فيقوم المتسابق بتحميل النص من على الصفحة الرسمية للمركز ،تكون الترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى يرسل المتسابق ترجمته عبر البريد الالكتروني ‏[email protected] بالإضافة إلى سيرة ذاتية وصورة الرقم قومي علما بأن آخر موعد لتلقى المشاركات 31 أكتوبر 2023، ويمنح المركز مجموعة قيمة من إصداراته للفائزين بالإضافة إلى شهادة تكريم.