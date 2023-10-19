شاهد محمد رمضان يخضع لجلسة مساج وباديكير ويثير غضب متابعيه

أزال الفنان المصري محمد رمضان مقطع فيديو نشره عبر حسابه في إنستغرام، وظهر فيه وهو يخضع لجلستي تدليك و”بديكير”، على أنغام أغنية “دوشة”.

وجاء حذف الفيديو بعد أن تعرض رمضان لانتقادات واسعة من قبل متابعيه، الذين اعتبروا أنه ليس الوقت المناسب لنشر مثل هذه الفيديوهات، في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة.

ووجه بعض المتابعين انتقادات حادة لرمضان، متهمينه بأنه لا يهتم بالأحداث الجارية في فلسطين، وأن ما فعله يعد إهانة للشعب الفلسطيني.