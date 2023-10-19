شاهد باسم يوسف يلقن إعلامي بريطاني درسًا قاسيًا بسبب غزة

تصدر الإعلامي المصري باسم يوسف الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بعد مقابلته المثيرة للجدل مع الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، والتي تضمنت تعليقات ساخرة وانتقادات لاذعة للإسرائيليين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتداولت وسائل الإعلام الغربية والعربية مقاطع من اللقاء، الذي استضاف فيه مورغان يوسف لمناقشة القضية الفلسطينية.

وخلال المقابلة، واجه مورغان يوسف عدة مرات لإساءته إلى الإسرائيليين، حيث قال يوسف إن الفلسطينيين لا يموتون أبدًا، وإنهم يستخدمون أطفالهم كدروع بشرية، وإن إسرائيل تقتل الفلسطينيين عمدًا.

كما سخر يوسف من مقترح إسرائيل بتهجير سكان غزة إلى سيناء، قائلاً إنه حل قديم تم استخدامه من قبل إسرائيل في الماضي.

وانتقد يوسف صمت المجتمع الدولي حيال الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

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