مدحت العدل لمصراوي: لهذه الأسباب نقدم "الحلم العربي" في بث مباشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف الشاعر الكبير مدحت العدل، تفاصيل إعداده لإعادة تقديم " الحلم العربي"، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

مدحت العدل، في تصريح خاص لـ "الخليج 365"، قال: "مع ما نراه من جرائم وتوحش من الاحتلال، كان لابد من العودة إلى (الحلم العربي)، بكل ما تحمله من رسائل، أننا في حاجة لحلم عربي يضمنا، و من أي مكان في الأرض ناطق بلسان الضاد، وبأعلى الصوت والنبض بنقول الوحدة ميلاد، جايز ظلام الليل يبعدنا يوم، إنما يقدر شعاع النور يوصل لأبعد سما، وأن العدل محتاج القوة علشان تقدر تحميه".

وتابع: "الهدف الثاني كان هو تقديم العرض في بث مباشر، ومن خلال كافة القنوات العربية، وجمع أكبر قدر من التبرعات لصالح ضحايا جرائم الكيان الصهيوني، ودعم كل جهود التبرع وارسال المساعدات، وكذلك التبرع بالدم".

واختتم العدل حديثه قائلا: "بروفات الاستعداد لتقديم (الحلم العربي)، تبدأ الأسبوع المقبل في دار الأوبرا، بمشاركة كورال مركز تنمية المواهب بقيادة المايسترو سليم سحاب، والدعوة مفتوحة لكل فناني العالم العربي للمشاركة".

"الحلم العربي" من كلمات مدحت العدل، ألحان حلمي بكر، وصلاح الشرنوبي، وتوزيع حميد الشاعري، وشارك في تقديمها 21 مطرب ومطربة من الوطن العربي.