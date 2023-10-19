شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صوت وصورة الحلقة 5.. مقتل مراد مكرم والقبض على حنان مطاوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مواجهة مثيرة بين الدكتور عصام (مراد مكرم) وزوجته نرمين (نجلاء بدر) شهدتها الحلقة الخامسة من مسلسل "صوت وصورة" للنجمة حنان مطاوع، حيث يعود عصام إلى منزله فى حالة سكر شديدة، ويتحدث مع زوجته بكل صراحه خاصة بعدما شعر أنها لا تدعمه بالشكل الكافى فى قضية التحرش المتهم فيها، ويواجه زوجته بأنها تزوجته بسبب ترك حبيبها السابق ابن خالتها لها وتركها وسافر.

وأضاف عصام لزوجته أنها تشعر بأنه ليس من مستواها وأنها تستحق رجل أفضل، ويعترف لها بأنه تحرش بالممرضة رضوى (حنان مطاوع) بالفعل وسط صدمة وانفعال من نرمين، التى ترفض أن يكون زوجها على علاقة بأى سيدة غيرها وعدم قدرته على خيانتها، وفى نفس الوقت يقابل لطفى (صدقى صخر) هاجر عفيفى صديقة رضوى من أجل التحدث معها عن فتح قضية رضوى من جديد وتوليه الدفاع عنها ضد دكتور عصام الصياد".

تذهب رضوى لمقابلة عمل في مستوصف وبعد معرفة موظفة المستوصف أنها صاحبة قضية التحرش مع الدكتور قيل لها إن الملف سيتم رفعه للدكتور ويبدوا أنهم سيرفضون تعيينها، لتخرج رضوى في حالة سكون وتأخذ سكين كبير وتتجه إلى عيادة الدكتور عصام، وينتقل المشهد إلى الضابط رامى الطمبارى الذى يتم اخباره بوجود جريمة قتل الدكتور عصام الصياد ليتم الذهاب إلى منزل رضوى للقبض عليها.

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، ايمان الشريف، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر، ظهور خاص عايدة فهمى سعيد صديق، مجدى السباعى، وظهور متميز ناردين فرج ومراد مكرم ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

مسلسل صوت وصورة" يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والاعادة الساعة 2 صباحاً والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والاعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ 24 ساعة.