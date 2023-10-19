شكرا لقرائتكم خبر عن دلال أبو آمنة بعد خروجها من السجن: كبلونى وحاولوا إسكات صوتى وإذلالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة خروجها من السجن بعد قضائها يومين بداخله، حيث تم اعتقالها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى يوم الاثنين الماضى، بسبب تدوينة نشرتها على حسابها بموقع فيس بوك قالت فيها: "ولا غالب إلا الله" مرفقة إياه بعلم فلسطين.

ونشرت دلال أبو آمنة صورة تجمعها بأبنائها على حسابها بموقع إنستجرام" وعلقت: "بعد قضاء ليلتين في السجن الانفرادي ظلمًا وبهتانا.. أنا حرّة.. حرّة كما كنت وحرّة كما سأبقى دوما وأبداً.. وجسدي الذي هَزُل بسبب إضرابي عن الطعام طيلة الثلاثة أيام أصبح الآن أقوى.. وإيماني بالله أعمق.. وقناعتي برسالتي وتكليفي زاد أضعافا".



دلال ابو امنة

وأضافت دلال أبو آمنة "حاولوا تجريدي من إنسانيتي، وإسكات صوتي وإذلالي بكل الطرق، شتموني وكبلّوا يديّ وساقيّ بالقيود، لكنهم بهذا جعلوني أكثر شموخًا وعزة.. سيبقى صوتي رسولاً للحب مدافعًا عن الحق في هذه الدنيا شكرًا لكل من دعمني من كل أنحاء العالم، إن كان بكلمة أو بدعوة أو بموقف، ومحبتي وامتناني لعائلتي الحبيبة لزوجي وأولادي وأمي واخواتي واصدقائي الذين تحملوا وعانوا الكثير من أجلي..أحبكم جميعا في الله والحمد لله".

دلال أبو آمنة ولدت في التاسع من شهر أغسطس عام 1983 بمدينة الناصرة شمال فلسطين، درست في المعهد التقني الإسرائيلي فى حيفا وحصلت على الدكتوراه علوم الدماغ وفيسيولوجيا الأعصاب، وتزوجت من الطبيب والشاعر عنان عباسي وتزوجا، وأنجبت ولدين: لور وهشام.

نشأت دلال أبو آمنة في أسرة تحب الفن، فقد كان والدها عازف عود، وبدأت مسيرتها في مرحلة مبكرة من عمرها، فعندما كان عمرها 4 سنوات شاركت في مسابقة أميرة الربيع وحصلت على اللقب، وبدأت بغناء الأغاني الوطنية والشعبية في الحفلات المدرسية والمناسبات الاجتماعية والوطنية منذ أن كان عمرها 13 عاماً.

أتقنت دلال بعد ذلك أداء الأغاني التراثية الشامية والفلسطينية، وشهد لها عدد من كبار الموسيقيين في العالم العربي، وعرف عنها أنها تجمع بين الأصالة والحداثة في أغانيها، وقد شاركت في العديد من المهرجانات وأصدرت الكثير من الأغاني.

أصدرت دلال أبو آمنة العديد من الألبومات العنائية، إضافة إلى بعض الأغاني المنفردة، منها البوم "عن بلدي" عام 2013 والذي تحكي فيه عن فلسطين من زوايا جديدة ومتعددة والبوم "يا ستي" عام 2016، الذي يعتبره النقاد واحدا من أهم المشاريع الفنية العربية التي توثق الغناء التراثي النسوي، وألبوم "نور" الذى ضم العديد من أغاني التراث الصوفية، وصدر في عام 2020.