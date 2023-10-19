باسم سمرة يكشف تلقيه رسالة تهديد إسرائيلية بعد طلبه فتح الحدود

بعد طلب الفنان باسم سمرة، خلال الوقفة التضامنية لنصرة شعب فلسطين فتح الحدود للدفاع عن الأراضي المحتلة من الجيش الصهيوني الغاصب، كشف سمرة عن تلقيه رسالة تهديد إسرائيلية.

وقال باسم سمرة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "تفاصيل" المذاع على قناة "صدى البلد 2": "طُلب منا المشاركة في الوقفة التضامنية مع فلسطين بناء على دعوة من النقيب وكل النقابات السينمائية علشان ندين اللي بيحصل، ونوضح موقفنا من الجرائم اللي بتحصل واتطلب مننا نتحكم في أعصابنا وألفاظنا، وفي أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا انفعلت وقلت افتحوا الحدود وهنحررهم وهنقضي على الإسرائيليين مش محتاجين كمان الجيش إحنا هنخلص معاهم".

وأضاف سمرة: "اتفاجأت بتليفونات وأرقام معرفهاش، ورسالة موجهة ليا مكتوب فيها: "الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل... أنتم شعوب ذليلة... إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصاً... قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء... اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذين معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم"... الرسالة جات لي النهاردة بتهدنني وبتهدد المصريين".

ووجّه باسم سمرة رسالة إلى صاحب التهديد قال فيها: "أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش (بامبرز) مش هتعرف تيجي ورجاء ابعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال... والفلسطينيين في قلبنا وإخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :