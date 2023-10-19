الفنان أحمد فهمي يتبرّع بإيرادات مطاعمه لصالح ضحايا فلسطين

نشر الفنان أحمد فهمي منشورًا يعلن فيه عن تبرعه بنسبة من أرباح مطاعمه الخاصة لصالح فلسطين إثر تفاقم أزمتهم الحالية، على يد الاحتلال الإسرائيلي، ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلق أحمد فهمي قائلًا: نود أن نعلن أننا نتبرع بجزء من عائدنا لشهر أكتوبر لصالح الهلال الأحمر المصري ، تضامنًا مع فلسطين وشعبها الأبرياء .

وقد نشر أيضًا الفنان أحمد فهمي خلال الأيام الماضية على حسابه الرسمي بموقع انستجرام ،صورة لفلسطين ليدعم فيها القضية الفلسطينية وكان يكتب على الصورة: هذا الحساب يدعم القضية الفلسطينية ولا يعترف بأي مسميات أخري سوى فلسطين.

ودعم الفنان أحمد فهمي أيضًا القضية الفلسطينية وشعبها حيث شارك فيديو له من أمام الحرم الشريف، بملابس العُمرة وهو يدعي لهم جميعاً لنصرهم ، من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

مؤتمر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية أمس

وقد دعا الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، برئاسة المخرج عمر عبد العزيز، عن وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، في ظل الحرب التي يخوضها مع العدوان الإسرائيلي وتفاقم الأزمة للقضية الفلسطينية.

ونشر الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، بيان جاء به: يستنكر الاتحاد العام لنقابات (التمثيلية- السينمائية- الموسيقية) العدوان الآثم ضد شعب فلسطين ويدعوا إلى وقفة تضامنية مع أهلنا في غزة، وذلك يوم الثلاثاء 17-10-2023، الساعة الثامنة مساءً بنادي نقابة المهن التمثيلية ، شارع البحر الأعظم ، الجيزة.

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