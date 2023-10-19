حمادة هلال يكشف عن مأساة عائلة زوجته في غزة

القاهرة - الخليج 365
كشف الفنان حمادة هلال خلال لقاء له مع برنامج "رؤيا مصر"، المذاع عبر منصة "watch it"، على هامش حضوره الوقفة التضامنية لاتحاد النقابات الفنية لنصرة الشعب الفسطيني، عن استشهاد إحدى قريبات زوجته جراء القصف في غزة.
وقال حمادة هلال: "أنا أهل مراتي من غزة، وامبارح واحدة من عيلة مراتي اتوفت، اللي بنتها لقوها في حضنها عايشة من بيت القيشاوي اللي هو حمايا". وأضاف: "إن شاء الله ربنا ينصرهم".
وكان الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية قد دعا الفنانين إلى وقفة تضامنية مع أهالي فلسطين، في مقر نادي نقابة المهن التمثيلية، بعد تعرض قطاع غزة لقصف جوي عنيف من قوات الاحتلال الاسرائيلي، أوقع آلاف الشهداء بين الأطفال والنساء.
وشارك عدد كبير من نجوم الفن في الوقفة التضامنية مع أهالي فلسطين، ومنهم: جومانا مراد، وعبدالله مشرف، وخالد الصاوي، ولبلبة، وسيمون، وباسم سمرة، وأحمد عبد العزيز، وعبد العزيز مخيون، ومادلين طبر، وسيد رجب، وأحمد شاكر عبد اللطيف.
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