أحمد السقا يدعو لـ غزة بعد قصف مستشفى المعمداني

القاهرة - الخليج 365
دعا الفنان أحمد السقا، لـ مدينة غزة بعد القصف الذي استهدف مستشفى المعمداني من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ونشر السقا، مقطع فيديو من داخل مستشفى المعمداني، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "اللهم أجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة".
من ناحية أخرى، يشارك أحمد السقا في مسلسل "جولة الأخيرة" ويخوض به أولى تجاربه في دراما المنصات الرقمية، ومن تأليف محمد ندا وشارك في السيناريو محمد الشخيبي، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب السقا: أشرف عبدالباقي، حنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد وعلي صبحي.
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