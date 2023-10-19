محمد رياض يكشف سبب غيابه عن السينما

كشف الفنان محمد رياض عن سبي غيابة عن السينما خلال السنوات الماضية.وقال في تصريحات قريبا جدا هناك أعمال معروضة على وأدرسها، الدراما أخذتني كثيرا، وكان يعرض على كل عام أفلام ولكن أنا أريد عمل أحبه وله قيمة لأن الفيلم وثيقة وتاريخ كبير للفنان، وأنا راض عن تجربتي في السينما أنتجت أيضا لذلك العودة يجب أن تكون قوية جدا، وأفكر في إنتاج عمل الفترة القادمة.

وكان قد استعاد الفنان محمد رياض ذكريات نصر حرب أكتوبر بمناسبة الذكرى الـ 50، مؤكدا أن هذا أهم انتصار في حياتنا بالعصر الحديث.وقال في تصريحات استطعنا أن نستعيد أرضنا وكرامتنا بكل بسالة، كما أن الفن كان متواجدا بقوة في تلك الفترة وله دور فعال، فالفن جسد الحرب من خلال الافلام والاغاني في فترة الحرب وما بعدها.

وكان قد أعرب الفنان محمد رياض عن سعادته الكبيرة بتوليه رئاسة لحنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط. وقال رياض في تصريحات "شرف لي أن أتواجد كرئيس لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية العريق والدولي، ورغم أنها مسئولية كبيرة بالنسبة لي ولكن أنا أعتبرها تجربة ممتعة، خاصة وأنني أحب الأفلام القصيرة.

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