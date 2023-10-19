شريهان تٌعلق على الانتهاكات التى تتعرض لها فلسطين

علقت الفنانة شيريهان على الانتهاكات الوحشية التى تتعرض لها فلسطين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت شيربهان عبر حسابها بتطبيق إكس :"حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، ‏.. نكبه وكارثة انسانية بكل ما تعنيه الكلمة، فلسطينيون في إبادة جماعية، فلسطينيون محرومون من الحق في الحياة من قبل عدوان مجنون وحشي لا عقل و لا منطق ولا قانون دولي له، ويجدد جرائمه الشنعاء التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها مستشفى لأهلي⁧‫ المستشفي المعمداني في غزة، الاعتداء الوحشي الذي يعُد انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية بما فيها القانون الدولي الإنساني".

وأضافت ؛" ‏جرائم حرب وجبروت بشري ومادي عتاد وأعداد وجنود وحلفاء، عدوان طاغي لديه كل شئ القوة والمال والقرار و الكلمة،، عدوان ظالم من قبلكيان صهيونى دامي .. منتهى الظلم لكل بني الإنسان والإنسانية .. يزدادوا قسوةً على قسوتهم، وعناداً على عنادهم، واستكباراً علىاستكبارهم، وإعراضاً عن الحق على إعراضهم، وسيستمروا إلى الأبد في استضعاف الشعب الفلسطيني وعامة الناس المدنيين، والإبقاءعلى استعبادهم وإذلالهم واحتلال ارضهم بغير حق، واستهدافهم وقصدهم بالسوء والشر".

وتابعت :"ولن يأتي منهم إلا المزيد من الطغيان، حرّمواالحياة واغتصبوا الحق من مستضعفين مدنيين أطفال ونساء وشيوخ مدنيين، مصرين على الجحود والعناد والإنكار، وماضين على ما همعليه من الاحتلال والاغتصاب والإفساد في الأرض، ولن يكفوا أبداً عن أذى صاحب الحق والأرض والوطن

واختتمت :"‏لا تجعلونا نكفر بالقانون الدولي والقانون الإنساني وبالحياة".

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