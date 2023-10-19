عباس النوري يتعرض لهجوم عنيف.. والسبب صحن فتة

ميرنا وليد - بيروت - تعرض الممثل السوري عباس النوري لهجوم كبير، وذلك بعد أن شارك صورة له وهو يجلس في مطعم، وذلك في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وشارك النوري على صفحته الخاصة الصورة وأمامه صحن "فتة"، وكتب متغزلًا بالطبق: "الأكلة الشامية الشعبية فتة بالزيت صنع في دمشق العتيقة فقط، كل حبي أعز ما املك".
وهاجمه متابعوه بسبب تجاهله الأزمة الفلسطينية ومشاركته منشورًا لا يمت للقضية بصلة، وسرعان ما تمت إزالة المنشور، وإعتذر الشخص الذي يدير صفحة الممثل من المتابعين.
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