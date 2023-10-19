بالصورة - بعد تهديدها بالقتل.. جيجي حديد تتألق بالبرتقالي

ميرنا وليد - بيروت - أضافت عارضة الأزياء البالغة من العمر 28 عامًا جيجي حديد، لمسة جريئة جدًا من الألوان إلى شوارع مدينة نيويورك، عندما خرجت بمظهر برتقالي مشرق مع أكسسوارات لافتة للنظر.



وتم تصوير حديد وهي ترتدي بدلة برتقالية فضفاضة، أرفقتها بقبعة مخططة باللونين البرتقالي والأزرق مع كرة بوم في الأعلى، فوق شعرها الأشقر. أضافت نجمة المدرج نظارة شمسية، وحقيبة كتف رفيعة باللونين الأبيض والأسود، وأكملت الإطلالة بحذاء بني فاتح.

وكانت شوهدت حديد في لحظة أخرى لافتة للنظر، عندما ارتدت ضمادات ملونة نيون خلال عرضها الأخير في أسبوع الموضة في باريس.