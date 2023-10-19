بالصور - بعد أن نشر نيك وكيفن جوناس صور مع عائلاتهما...ها حان دور جو جوناس؟

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن شارك الفنان العالمي نيك جوناس صورة له مع زوجته الممثلة الهندية بريانكا شوبرا، وإبنتهما مالتي ماري، من وراء كواليسالمسرح في جولتهم الأخيرة، الآن حان وقت شقيقه الفنان كيفن جوناس، وعائلته.



وشارك كيفن صورة له مع زوجته دانييل جوناس، وإبنتهما إلينا، وفالينتينا. وفي إحدى الصور ظهرت الفتاتان وهما يقفان إلى جانب جوناس قبل صعوده إلى المسرح.

يذكر أن كيفن هو الأخ الأكبر وتزوج من دانييل عام 2009.

ومن المتوقع أن شقيقهما جو لن يحين دوره، إذ إنه يرفض أن يظهر وجه إبنتيه كما وأنه الآن يخوض معركتان في المحكمة، الطلاق والحضانة.