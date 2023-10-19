بالفيديو- عزيز الشافعي يساند الشعب الفلسطيني في غزة بهذه الأغنية المؤثرة

ميرنا وليد - بيروت - دعم الملحن المصري عزيز الشافعي الشعب الفلسطسنس في غزة على طريقته الخاصة حيث شارك مقطع فيديو له وهو ينشد أغنية رافقه بعزف على العود، وتتحدث الاغنية عن الصعوبات التي يعيشها الأطفال وعن الظلم والقهر الذي يتعرضون له.



وفي وقت سابق، نشر عزيز الشافعي عبر صفحته الرسمية منشوراً بخصوص كواليس أغنية "والله أبدًا"، التي طرحها الفنان المصري عمرو دياب مؤخرًا، والذي قام بغنائها لأول مرة باللغة العربية . وتم طرح أغنية "والله أبدًا" منذ يومين ولاقت اعجاب الجمهور خاصة ان عمرو دياب يغني لأول مرة بالعربية الفصحى، ومن كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع عادل حقي، ميكس وماستر أمير محروس، ومن أبيات الشعر للشاعر الأندلسي أبن زيدون.

وعلق عزيز الشافعي قائلًا: "والله أبدًا.. غنوة تثبت أن الذكاء الطبيعي ممكن يغنيك عن الذكاء الاصطناعي وإنك تقدر بعد ألف سنة تقريبًا من وفاة الشاعر الأندلسي ابن زيدون ترجعه ويبقى تريند والناس تدور عليه وتسمع حكايته تجربة جديدة حاولت بتقديمها أكسر الشكل المتعارف عليه للغنوة المصرية في الكام عقد اللي فاتوا".

وأضاف:" ومن حسن حظي وحظ الغنوة إن عمرو دياب يصدق في التجربة دي ويقدمها التوزيع الموسيقي للغنوة للموزع الكبير عادل حقي ورؤية الهضبة معاه أكيد في إن المزيكا كمان تبقى فيها تجربة جديدة على الودن العربية، وعلى ودني أنا شخصيًا ومتفهم جدًا الصدمة أو المفاجأة اللي واضحة في ردود الأفعال سواء اللي حب الأغنية وطلعها السما ودول الأغلبية الحمد لله".