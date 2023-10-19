وفاة الإذاعي الكبير عبدالكريم الخطيب مقدم برنامج الأرض الطيبة الشهير

توفي اليوم الإذاعي الكبير عبدالكريم الخطيب، مقدم برنامج “الأرض الطيبة”، وهو أشهر برنامج صباحي في المملكة، عن عمر يناهز الـ 90 عامًا.
في آخر لقاء له مع قناة “العربية”، روى الخطيب ذكرياته في مشواره الإذاعي، حيث أشار إلى أن برنامج “الأرض الطيبة” بدأ عام 1984 م وكان مخصصًا للمزارعين. وأشار إلى أن الكاتب خالد زراع، ابن أخته، هو من كتب كلمات مقدمة البرنامج.
وفي عام 1987 م، تم اختيار الخطيب للانضمام إلى إذاعة الرياض، ولكنه تفاجأ بأن الإذاعة لا تنتج برامج بل تعتمد على إذاعة جدة. وعقد اجتماعًا مع معدي ومخرجي الإذاعة لوضع خطة إنتاج برامج.
وفي عام 1994، انطلق برنامجه “أبو حمدان”، وهو برنامج درامي يستمر لمدة 10 دقائق واستمر لمدة 12 عامًا.
وختم حديثه بأن برنامج “أبو حمدان” تم إيقافه من قبل بعض المسئولين، وبعد إيقافه قدم استقالته من الإذاعة.
تاركًا وراءه إرثًا إذاعيًا طويلًا، يُعتبر الخطيب واحدًا من رموز الإذاعة في المملكة، وسيتذكره الجمهور بحنكته ومساهمته الكبيرة في عالم الإعلام.
المصدر: صحيفة صدى.
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