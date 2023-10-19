“لا غالب إلا الله”.. بهذه الكلمات عبّرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عن تضامنها مع ما يجري في غزة، فما كان من محكمة الصلح في الناصرة إلا أن مددت اعتقالها.
فقد ذكرت المحامية عبير بكر، أن الفنانة لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بشأنها.
وأكدت أن الفنانة أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في “فيسبوك”، جاء فيه: “لا غالب إلا الله”، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.
وقالت بكر إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنية اعتقالها في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين.
أتى هذا بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبو آمنة، الاثنين، بسبب منشور في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فنانة فلسطينية بسبب هذه العبارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.