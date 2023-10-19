الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فنانة فلسطينية بسبب هذه العبارة

“لا غالب إلا الله”.. بهذه الكلمات عبّرت الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة عن تضامنها مع ما يجري في غزة، فما كان من محكمة الصلح في الناصرة إلا أن مددت اعتقالها.

فقد ذكرت المحامية عبير بكر، أن الفنانة لا تزال تخضع للتحقيق، ولم يتم حتى هذه اللحظة اتخاذ قرار رسمي بشأنها.

وأكدت أن الفنانة أبو آمنة اعتُقلت للتحقيق معها بشأن منشور في “فيسبوك”، جاء فيه: “لا غالب إلا الله”، وكان قد نُشر يوم السبت الماضي من قِبل الطاقم الإعلامي للفنانة.

وقالت بكر إن عناصر الشرطة وصلوا إلى منزل الفنانة بنية اعتقالها في الوقت الذي كانت تتقدّم بشكاوى ضد التحريض عليها من قبل مستوطنين.

أتى هذا بعدما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية أبو آمنة، الاثنين، بسبب منشور في وسائل التواصل الاجتماعي على خلفية الحرب على غزة.