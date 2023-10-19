فيديو.. فنانة مصرية تكشف تعرضها للتحرش وتقوم بمواجهة المتحرش علنًا

كشفت الفنانة المصرية نورين أبو سعدة عن تعرضها لحادثة تحرش في إحدى الشوارع، حيث أفصحت عن التفاصيل المروعة خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الفيديو، ظهرت نورين وهي تبكي وتشرح ما حدث، حيث قالت: “أنا طالعة بتكلم بالطريقة دي لأن في واحد في الشارع اتحرش بيا، وأنا شديته من شعره وصورته وهنزلها على حسابي”. وأبدت استياءها الشديد من عدم تدخل أي من الأشخاص المتواجدين في المكان لمساعدتها.

وفي محاولة لتحقيق العدالة وتوعية الجمهور، قامت نورين بكشف هوية المتحرش الذي تعرضت له، حيث أظهرته في الفيديو بهدف تعريضه وفضحه علنًا.

تلقى الفيديو تفاعلًا كبيرًا من قبل المتابعين والجمهور، الذين عبروا عن تضامنهم مع نورين ودعمهم لها في هذه المحنة. وقد أشارت الفنانة إلى أهمية التصدي لظاهرة التحرش وتعزيز ثقافة الاحترام والمساواة في المجتمع.

تعتبر قصة نورين أبو سعدة حالة تعرض للتحرش والصمود والتصدي للظلم، وتسلط الضوء على أهمية مكافحة ظاهرة التحرش وتعزيز الوعي والتحرك لحماية حقوق النساء وتأمين بيئة آمنة للجميع.