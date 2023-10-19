شاهد زهور سعود تشرح كيفية الرقص الخليجي

ظهرت مشهورة سناب شات زهور سعود، تقوم بتأدية حركات للرقص على الطريقة الخليجية. وأخذت سعود تؤدي عدة حركات بشكل عشوائي، مشددة على أهمية حركة “التحية”، قائلة: “التحية ما تتسوى لأي حد”.

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